Пентагон ради ускорения поставок передаст Украине более старые модели танков M1 Abrams

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минобороны США ускоряет процесс передачи Украине танков M1 Abrams, сделав выбор в пользу их более старых отремонтированных моделей, сообщает во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

"Пентагон форсирует поставки танков Abrams Украине, предпочитая отправить более старые модели, вновь отремонтированные, которые могут быть готовы быстрее. Официальные лица США заявили Associated Press, что цель - поставить 70-тонные боевые машины через 8 - 10 месяцев", - передает агентство.

AP уточняет, что первоначально речь шла о строительстве для Украины 31 танка более новой версии - M1A2. Теперь Вашингтон хочет поставить Киеву более старые M1A1, которые можно взять из армейских запасов, и использованию которых украинским военным будет проще учиться.

Однако не сообщается, сколько конкретно танков M1A1 Вашингтон хочет поставить Киеву.

AP поясняет: неясно, сколько времени уйдет на то, чтобы подготовить украинских военных использовать эти танки, поддерживать их боеспособность и ремонтировать. Также Пентагон должен будет гарантировать то, что Украина будет получать адекватные объемы сопутствующих грузов для поддержания боеспособности танков.

В январе The Washington Post сообщала, что США поставят 31 танк Abrams M1 Украине не ранее конца нынешнего года.