WPost сообщила, что Украина получит танки Abrams не ранее конца 2023 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - США поставят Украине 31 танк Abrams не ранее конца 2023, пишет Washington Post.

По данным газеты, танки Abrams M1A2 не будут изъяты из военных запасов США, их соберут по заданию без брони из обедненного урана для поставки в конце 2023 или 2024 года.

Первоначально США не собирались отправлять свои танки Украине, но были вынуждены принять такое решение, когда Германия отказалась поставлять свои танки Leopard в одиночку и разрешать такие поставки другим странам, имеющим танки Leopard. Госсекретарь Энтони Блинкен в этой ситуации предложил возможный обходной путь, пишет издание: США объявили о намерении поставить Abrams, но в какой-то момент в будущем для обеспечения "долгосрочных" потребностей Киева.

Отмечается, что это позволило канцлеру ФРГ Олафу Шольцу принять решение о поставке танков Leopard на Украину. Тем временем у Пентагона появилось время для решения проблем, связанных с обучением украинских сил эксплуатации бронетехники, а также для налаживания логистики.

На прошлой неделе правительство Германии решило передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Берлин даст союзникам разрешение передать Украине и имеющиеся у них германские танки. 25 января президент США Джо Байден объявил о планах поставить Украине 31 танк M1 Abrams.

Ранее о том, что танки M1 Abrams в модификации M1A2, но без особой брони, будут специально собраны, а не переданы со складов, сообщило Politico. Затем в Пентагоне подтвердили, что не могут передать Украине танки со складов, поскольку их нет в достаточном количестве.