США направили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет "Томагавк", сообщает в субботу Associated Press.

Представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США Тимоти Хоукинс пояснил, что подлодка уже прошла через Суэцкий канал. По его словам, передислокация подлодки "поможет обеспечивать региональную безопасность и стабильность на море". Одна из задач Пятого флота - патрулирование стратегически важного Ормузского пролива.

Агентство отмечает, что командование ВМС США обычно публично не рассказывает о подобных перемещениях подлодок. AP предполагает, что в данном случае Вашингтон стремится напомнить Ирану о своих военных возможностях.

Ранее этой весной СМИ сообщали об обстрелах американских военных баз в Сирии. Предполагается, что их провели проиранские военизированные формирования. США в ответ нанесли серию ударов по бойцам в Сирии, предположительно, организовавшим данные обстрелы.