Визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС запланирован на 29 марта
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре в среду, 29 марта, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
По его словам, в составе делегации 18 человек. В этот же день также должна состояться ротация инспекторов организации на ЗАЭС.
Ранее Гросси объявил, что на следующей неделе намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности. Еще одной целью поездки станет обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации персонала агентства на объекте.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.
Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").
1 сентября 2022 года АЭС впервые посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.