Визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС запланирован на 29 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре в среду, 29 марта, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

По его словам, в составе делегации 18 человек. В этот же день также должна состояться ротация инспекторов организации на ЗАЭС.

Ранее Гросси объявил, что на следующей неделе намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности. Еще одной целью поездки станет обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации персонала агентства на объекте.