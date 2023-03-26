Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС запланирован на 29 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре в среду, 29 марта, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

По его словам, в составе делегации 18 человек. В этот же день также должна состояться ротация инспекторов организации на ЗАЭС.

Ранее Гросси объявил, что на следующей неделе намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности. Еще одной целью поездки станет обеспечение поддержания и улучшения регулярной ротации персонала агентства на объекте.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября 2022 года АЭС впервые посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Вашингтон не увидел признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Что произошло за день: воскресенье, 26 марта

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране

Лавров отметил, что США перешли все грани приличия в стремлении утвердить свою гегемонию

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 марта

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

Индийская ракета выведет на орбиту новую партию спутников связи OneWeb

Индийская ракета выведет на орбиту новую партию спутников связи OneWeb
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });