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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Глава МИД Ирана заявил о планах скорой встречи с Лавровым в Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в понедельник заявил, что в скором времени планирует провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Я встречусь скоро в Москве с российским министром иностранных дел", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он также напомнил о недавних телефонных переговорах с главами МИД Саудовской Аравии, Сирии, Омана, Катара, Кувейта, Турции, ОАЭ, Швейцарии и Пакистана, уточнив, что Тегеран ведет сбалансированную внешнюю политику.

Сергей Лавров Хосейн Амир Абдоллахиан Иран РФ
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