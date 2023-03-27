Глава МИД Ирана заявил о планах скорой встречи с Лавровым в Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в понедельник заявил, что в скором времени планирует провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Я встречусь скоро в Москве с российским министром иностранных дел", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он также напомнил о недавних телефонных переговорах с главами МИД Саудовской Аравии, Сирии, Омана, Катара, Кувейта, Турции, ОАЭ, Швейцарии и Пакистана, уточнив, что Тегеран ведет сбалансированную внешнюю политику.