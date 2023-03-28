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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Посол РФ в США призвал прекратить использование прав человека в геополитических играх

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Права человека не должны становиться инструментом геополитических игр, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek в преддверии второго "Саммита за демократию", проводимого Белым домом.

"Я убежден, что попытки использовать доктрину прав человека для геополитических игр, подрывающих суверенитет государств, а также для оправдания своего политического, финансового, экономического и идеологического доминирования должны прекратиться", - сказал Антонов.

Дипломат также раскритиковал попытки Вашингтона экспортировать американскую демократию в другие страны, отметив, что "защита прав человека не является исключительной прерогативой Запада".

"Демократия не строится по шаблонам, а является продуктом внутреннего развития конкретного общества. Мы видели катастрофические последствия попыток насильственного экспорта американской демократии в Ирак, Ливию и Афганистан", - подчеркнул он.

Администрация президента США Джо Байдена намерена в конце марта провести второй "саммит за демократию". На него приглашены лидеры 121 страны - на восемь больше, чем на первую встречу в 2021 году.

Анатолий Антонов США
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