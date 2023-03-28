Германия закупит 10 самоходных гаубиц взамен поставленных Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Власти ФРГ намерены приобрести у немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG (KMW) 10 самоходных гаубиц на замену отправленным Украине. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Германия приобретет 10 самоходных скорострельных гаубиц Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG в рамках сделки на 185 млн евро", - отмечает агентство.

"Заказ, который является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил, даст пополнить арсеналы Германии после того, как Берлин отправил 10 гаубиц Украине", - поясняет Bloomberg.

При этом, по словам источников, правительство может заказать еще 18 таких орудий. В таком случае общая сумма заказов вырастет еще на 290 млн евро и достигнет 475 млн евро.

Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит эти планы в среду.

В Минобороны ФРГ, в KMW и в оборонном концерне Rheinmetall AG, производящем запчасти для гаубиц, эту информацию пока не прокомментировали.