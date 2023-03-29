Оттава предоставит Киеву кредит через МВФ в 2023 финансовом году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Канада в 2023 финансовом году планирует предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда (МВФ), сообщает телеканал CBC со ссылкой на проект бюджета страны.

"Канада предоставит Украине кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд - ИФ) в следующем финансовом году. Данная мера содержится в последнем проекте бюджета, который был передан в парламент во вторник министром финансов Христей Фриланд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый кредит планируется выделить Киеву через МВФ. Эта сумма предназначена для того, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить социальные услуги, в том числе медицинские услуги.

Кроме того, отмечает телеканал, отдельно анонсировано выделение 84 млн канадских долларов (почти $62 млн - ИФ) из федерального бюджета на дополнительную прямую гуманитарную помощь Украине в предстоящем финансовом году. Деньги будут взяты из текущего бюджета Министерства иностранных дел и международной торговли Канады и пойдут на оказание психологической помощи, обезвреживание мин и другие меры.