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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

Киргизия ждет от "Росатома" более 2 млрд рублей на рекультивацию хвостохранилищ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует выделить Киргизии более 2 млрд рублей на рекультивацию хвостохранилищ, сообщил замглавы МЧС Киргизии Азамат Мамбетов в рамках киргизско-российской межправкомиссии.

Как говорится в протоколе заседания комиссии, МЧС и "Росатом" должны обеспечить завершение второго этапа межгосударственной программы по рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, до 31 декабря и продолжить сотрудничество по приведению в безопасное радиационно-экологическое состояние объектов бывших горнорудных производств на территории Киргизии на двусторонней основе.

Мамбетов уточнил, что в рамках утвержденной межгосударственной целевой программы Евразийского экономического сообщества заканчивается рекультивация хвостохранилища Каджи-Сай в Иссык-Кульской области и Мин-Куш в Нарынской области.

"Росатом" планирует выделить дополнительно еще 2,2 млрд рублей на рекультивацию пяти хвостохранилищ, расположенных в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях", - сказал Мамбетов.

По данным МЧС Киргизии, в республике насчитывается 92 захоронения токсичных и радиоактивных веществ. Из них 36 расположены в городе Майлуу-Суу. При этом 23 хвостохранилища содержат элементы урана, а в оставшихся захоронены остатки ряда радиоактивных горных пород, тяжелые металлы и цианид. Общий объем ядовитых и опасных веществ составляет 2,9 млн кубометров.

Киргизия МЧС Росатом Азамат Мамбетов
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