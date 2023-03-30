Рябков сообщил о продолжении усилий по созданию зоны безопасности на ЗАЭС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Работа по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС продолжается, Россия находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сказал журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Сама концепция эволюционирует. Это не то, что раньше было одно, теперь это отложено в сторону и появилось что-то другое. Мы в постоянном контакте с Гросси, все в работе, пока точка не поставлена", - прокомментировал он слова гендиректора МАГАТЭ об обсуждении новой схемы зоны безопасности - меньшего размера.

По словам Рябкова, российская сторона излагала Гросси и его сотрудникам свои предпочтения и видение того, как зона безопасности должна выглядеть, включая вопрос о роли МАГАТЭ.

Украина и "прикрывающие Киев США" занимают в этом вопросе деструктивную позицию, игнорируют интересы безопасности этого крупнейшего ядерного объекта, отметил замминистра.

Гросси 29 марта побывал с делегацией на Запорожской АЭС. В конце визита он заверил, что работа по созданию зоны безопасности ЗАЭС продолжается.

"Безусловно, моя основная цель, - это ядерная безопасность и защищенность. Я работаю с руководством и в Киеве и в Москве с целью реализации мер по защите станции, - сказал он. - Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая нацелена на защиту станции. Речь идет более о локальной защите, чем о территориальной".

Самым важным он считает полное предотвращение любых атак на станцию и верит, что это возможно.

Вопрос о создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС обсуждался с августа 2022 года, Москва последовательно отвергала такие предложения. Недавно Гросси сказал, что создание демилитаризованной зоны уже не обсуждается из-за невозможности контроля за ней.