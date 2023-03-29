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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавляет гендиректор организации Рафаэль Гросси, закончила визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре и покинула территорию станции, передал в среду корреспондент "Интерфакса".

Кортеж уехал около 15:40 мск. Таким образом, они пробыли на станции чуть более трех часов.

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Посещение станции началось с совещания экспертов МАГАТЭ с руководством ЗАЭС, в том числе ее директором Юрием Черничуком. Российскую сторону также представлял советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

После этого экспертам показали устраненные последствия прошлогодних украинских обстрелов и результаты работы по повышению безопасности станции. Это емкости с турбинным и трансформаторным маслом, азотно-кислородная станция, брызгальные бассейны, хранилище ядерных отходов и ряд других объектов. Кроме того, специалисты смогли ознакомиться с работой техники РХБЗ, которая дежурит на станции.

"Главный итог следующий: мы открыты для диалога, мы открыты для ответов на любые вопросы, мы открыты для поиска решений и механизмов обеспечения решений, направленных на самое главное. А самое главное - это обеспечение ядерной безопасности", - сказал журналистам Карчаа по итогам работы делегации МАГАТЭ.

Он также добавил, что российская сторона будет признательна МАГАТЭ "за реакцию на различного рода психологическое давление (на работников ЗАЭС) и рекомендации украинской стороне воздержаться от подобного рода действий".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещала ЗАЭС 1 сентября 2022 года. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе сегодняшнего визита также состоялась ротация - на два месяца остались три эксперта.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ЗАЭС
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