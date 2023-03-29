Германия намерена выделить на военную помощь Украине еще 12 млрд евро

Всего на военную поддержку Киева должно пойти 14,2 млрд, в 2023 году - 5,4 млрд евро

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Германии планируют выделить на военную поддержку Украины еще 12 млрд евро, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что бюджетный комитет бундестага в среду одобрит соответствующие планы глава Минобороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в случае одобрения такого шага общий объем средств, направляемых Берлином для военной помощи Киеву, вырастет до 14,2 млрд евро.

В частности, сумма, намеченная на 2023 год, вырастет более чем в два раза и достигнет 5,4 млрд евро. Остальная часть средств - 8,8 млрд евро - будет доступна при необходимости в предстоящие годы. При этом эти деньги должны будут выделить не из бюджета Минобороны и не из специального фонда в размере 100 млрд евро, предназначенного для модернизации бундесвера.

Кроме того, в среду, как ожидается, бюджетный комитет бундестага даст добро на закупки 10 самоходных скорострельных гаубиц от компании Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG на сумму 185 млн евро; эти орудия должны пойти на замену гаубицам, переданным ФРГ Украине.