Байден пообещал выделить $690 млн на "программы развития демократии" по всему миру

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, открывая в среду "Саммит за демократию", пообещал, что Вашингтон выделит $690 млн на программы развития демократии по всему миру, сообщает Associated Press.

По информации агентства, финансирование будет направлено на программы, которые "поддерживают свободные и независимые СМИ, программы по борьбе с коррупцией, по обеспечению прав человека и продвижению технологий, способствующих укреплению демократии, и на программы, которые поддерживают свободные и честные выборы".

Саммит в 2023 году, на который пригласили лидеров свыше 100 стран, принимают США, а также принимающей стороной в этот раз выступают Нидерланды, Коста-Рика, Замбия и Южная Корея. Первый день проходит в онлайн-формате, а второй - в гибридном, в каждой из принимающих стран состоятся встречи властей с представителями гражданского общества.

Первый в истории саммит за демократию США провели в декабре 2021 года.