Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Первый пилотируемый полёт корабля Starliner к МКС перенесли на 21 июля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый испытательный полёт многоразового корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в июле, сообщил в среду руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич.

Ранее его предполагалось совершить в апреле-мае. Перенос связан с необходимостью дополнительной проверки надежности работы систем корабля, в том числе парашютной системы.

В миреПервый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner перенесен на апрель 2023 годаЧитать подробнее

"В настоящий момент мы планируем запуск 21 июля", - сказал Стич в ходе телеконференции, посвящённой предстоящему полёту.

В рамках первого пилотируемого полёта корабля Starliner на станцию отправятся два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, корабль проведёт в составе станции около двух недель, в ходе которых астронавты будут работать совместно с действующим экипажем МКС.

NASA Starliner МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья папы римского

Что произошло за день: среда, 29 марта

Маск и Возняк попросили приостановить разработку систем ИИ, превосходящих по мощности GPT-4

Маск и Возняк попросили приостановить разработку систем ИИ, превосходящих по мощности GPT-4

Обнаруженный у "Северного потока-2" объект оказался дымовым буем

Байден пообещал выделить $690 млн на "программы развития демократии" по всему миру

Байден пообещал выделить $690 млн на "программы развития демократии" по всему миру

Гросси заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Гросси заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Главу JPMorgan Даймона допросят по делам о связи с осужденным финансистом Эпштейном

Главу JPMorgan Даймона допросят по делам о связи с осужденным финансистом Эпштейном

Миссия МАГАТЭ въехала на территорию Запорожской области

Патрушев заявил об участии 50 стран коалиции "Рамштайн" в конфликте на стороне Украины

Патрушев заявил об участии 50 стран коалиции "Рамштайн" в конфликте на стороне Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });