Первый пилотируемый полёт корабля Starliner к МКС перенесли на 21 июля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый испытательный полёт многоразового корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в июле, сообщил в среду руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич.

Ранее его предполагалось совершить в апреле-мае. Перенос связан с необходимостью дополнительной проверки надежности работы систем корабля, в том числе парашютной системы.

"В настоящий момент мы планируем запуск 21 июля", - сказал Стич в ходе телеконференции, посвящённой предстоящему полёту.

В рамках первого пилотируемого полёта корабля Starliner на станцию отправятся два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, корабль проведёт в составе станции около двух недель, в ходе которых астронавты будут работать совместно с действующим экипажем МКС.