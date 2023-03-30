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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

BNSF Railway выясняет причины схода с рельсов и возгорания вагонов с этанолом в Миннесоте

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожный оператор BNSF Railway (входит в группу Berkshire Hathaway) выясняет причину схода с рельсов в Миннесоте 22 вагонов грузового поезда и возгорание четырех из них, сообщает АР со ссылкой на заявление компании.

Железнодорожная линия, на которой произошло крушение, заблокирована. Когда по ней можно будет возобновить движение, в компании сказать не могут.

Вагоны состава перевозили этанол и кукурузную патоку, сколько именно вагонов с этанолом затронуты аварией, пока неясно. Информации о пострадавших у BNSF нет.

Жители домов, расположенных в радиусе 0,8 км от места крушения, эвакуированы в пункт временного размещения.

По информации Минтранса США, опасные грузы были в 14 вагонах состава из сорока, передает CNN. В BNSF уточнили, что единственным опасным грузом был этанол. s

BNSF Railway Миннесота США
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