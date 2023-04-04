В Нидерландах в крушении поезда погиб один человек и еще три десятка получили травмы

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, один человек погиб и еще около 30 получили травмы, сообщает АР со ссылкой на данные экстренных служб страны.

Крушение произошло ранним утром 4 апреля в городе Воорсхоттен, расположенном неподалеку от Гааги, в провинции Южная Голландия. Портал Nu.nl предположил, что авария произошла, потому что поезд налетел на находившийся на путях небольшой строительный кран. АР отмечает, что официально эту версию еще никто не подтвердил.

По меньшей мере один передний вагон состава развернулся поперек рельсов и съехал в поле, средняя часть состава накренилась на бок. В хвостовой части начался пожар, который быстро потушили. Многие окна в вагонах разбиты, АР отмечает, что пока неясно, это произошло от удара или же пассажиры пытались через окна выбраться наружу.

Пострадавшим оказывали первую медицинскую помощь жители ближайших частных домов, затем их развезли по больницам, в том числе в экстренно оборудованный госпиталь в Утрехте. Мэр Воорсхотена Надин Стемердинк выразила соболезнования родным и близким погибшего. CEO железнодорожной компании Pro Rail Йон Воппен назвал случившееся "черным днем для нидерландских железных дорог" и пообещал расследовать причину аварии.