Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Послание белорусского президента Александра Лукашенко народу и Национальному собранию запланировано на 31 марта, сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

"Послание президента народу и Национальному собранию будет озвучено в эту пятницу", - говорится в сообщении.

"Ставший традиционным в предыдущие годы формат сохранится и в этот раз - приглашенные на мероприятие соберутся во Дворце Республики в широком составе", - добавили там.