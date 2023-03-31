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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Послание белорусского президента Александра Лукашенко народу и Национальному собранию запланировано на 31 марта, сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

"Послание президента народу и Национальному собранию будет озвучено в эту пятницу", - говорится в сообщении.

"Ставший традиционным в предыдущие годы формат сохранится и в этот раз - приглашенные на мероприятие соберутся во Дворце Республики в широком составе", - добавили там.

Лукашенко Белоруссия
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