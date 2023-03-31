Трамп назвал выдвинутые против него обвинения "политическим преследованием"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп назвал обвинения, которые были выдвинуты против него по "делу Сторми Дэниелс", "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории", - цитируют Трампа американские СМИ.

"Никогда прежде в истории нашей страны такого не делалось", - отметил 45-й американский президент.

По его словам, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, вместо того, чтобы "остановить беспрецедентную волну преступности, захлестнувшую Нью-Йорк", выполняет "грязную работу Джо Байдена".

"Я верю, что эта охота на ведьм обернется серьезными неприятными последствиями для Джо Байдена", - заявил Трамп.

"Итак, наше движение и наша партия - единые и сильные - сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена, и мы собираемся вышвырнуть всех до единого из этих нечестных демократов с поста президента, чтобы мы могли снова сделать Америку великой! "- заключил бывший глава Белого дома.

Ранее телеканал CNN сообщил, что коллегия присяжных в Нью-Йорке, рассматривающая "дело Сторми Дэниелс", проголосовала за предъявление обвинений Трампу.

Телеканал отмечает, что "впервые за всю историю США действующему или бывшему президенту будут предъявлены уголовные обвинения".

"Обвинительное заключение будет оглашено в ближайшие дни", - утверждает CNN.

В свою очередь The New York Times пишет, что ведущий это дело прокурор Манхэттена "к этому времени попросит Трампа предстать перед судом для предъявления обвинений". При этом пока не сообщается, в чем конкретно он будет обвинен.

Ранее в марте Трамп заявил, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Факт перевода денег актрисе прокуратуру Манхэттена сейчас не интересует, так как обе стороны официально согласовали эту операцию - незаконной она не считается. Следователей интересует, нарушил ли Трамп при переводе денег американское законодательство о финансировании предвыборных кампаний. Изначально деньги актрисе перевел Майкл Коэн, работавший в то время адвокатом у Трампа. Позже Трамп возместил ему потраченное. Впоследствии отношения Трампа и Коэна испортились, и теперь адвокат дает показания против бывшего клиента.

Нынешний адвокат Трампа Джо Такопина ранее заверил, что ничего противозаконного в выплатах не было.