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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Япония решила усилить контроль за экспортом оборудования для производства микросхем

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем, сообщает в пятницу Kyodo.

Ожидается, что новый режим экспортного контроля вступит в силу в июле. Согласно планам, Минторг Японии внесет изменения в ряд регулирующих документов с целью расширить список оборудования, для экспорта которого требуется особое разрешение.

Всего в списке такой продукции - 23 товара, в том числе для литографии - совокупности технологических операций для изготовления полупроводниковых приборов и микросхем.

7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением.

При этом японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

Ранее, отмечает "Киодо", стало известно, что Нидерланды согласились присоединиться к мерам США.

Однако власти ни Японии, ни Нидерландов не упоминали Китай в контексте ужесточения правил экспорта.

Япония
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