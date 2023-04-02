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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Китай призвал Японию не помогать США в попытках сдержать производство микросхем

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Цинь Ган заявил своему японскому коллеге Ёсимасе Хаяси, что Токио не стоит поддерживать политику США, направленную на создание препятствий для производства микросхем в Китае.

"В прошлом США без раздумий сдерживали развитие полупроводниковой отрасли в Японии, а теперь они повторяют ту же старую тактику с Китаем. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой", - цитирует Bloomberg заявление МИД КНР по итогам переговоров Цинь Гана с Хаяси в Пекине.

Министр иностранных дел Китая предупредил, что ограничения в сфере технологий лишь усилят стремление Пекина добиваться самообеспечения в технологическом плане.

Визит Хаяси в Пекин стал первой подобной поездкой главы МИД Японии в Китай более чем за три года.

В миреЯпония решила усилить контроль за экспортом оборудования для производства микросхемЧитать подробнее

На этой неделе стало известно, что японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем. Всего в списке такой продукции 23 товара, в том числе для литографии - совокупности технологических операций для изготовления полупроводниковых приборов и микросхем. Ожидается, что новый режим экспортного контроля вступит в силу в июле.

7 октября 2022 года Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением.

При этом японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

Агентство Kyodo отмечало, что Нидерланды согласились присоединиться к мерам США. Однако власти ни Японии, ни Нидерландов не упоминали Китай в контексте ужесточения правил экспорта.

Китай Япония США
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