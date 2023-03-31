В Литве до 11 апреля будут идти учения НАТО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Силы НАТО, дислоцированные в Литве, начинают учение Rising Bull, которое пройдет с 31 марта по 11 апреля, сообщили в военном ведомстве страны.

В ходе учений союзники НАТО будут тренироваться в оборонительных и наступательных операциях.

В субботу участники учений и военная техника переедут из Руклы в Йонавском районе на место проведения учений – полигон в Швенчёнском районе. После окончания учений 11 апреля военная техника переместится с полигона обратно в Руклу. Колонны техники будут сопровождаться военной полицией.

Всего в учениях будут задействованы 1,3 тыс. военнослужащих и 250 единиц военной техники.

Учения Rising Bull организуются с целью подготовки к крупнейшим ежегодным маневрам вооруженных сил Литвы.