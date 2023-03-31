Послы РФ в Латвии и Эстонии освобождены от должностей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин освободил от должностей российских послов в Латвии и Эстонии, которые ранее покинули эти страны в связи с понижением уровня дипломатических отношений.

Указы президента РФ об освобождении от должностей посла России в Эстонии Владимира Липаева и посла в Латвии Михаила Ванина размещены в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Эстония и Россия с 7 февраля понизили уровень дипломатических отношений до взаимного представления своих государств на уровне временных поверенных в делах, посол России в Эстонии Владимир Липаев и посол Эстонии в России Маргус Лайдре с этого дня прекратили свою деятельность и вернулись на родину.

Рига также приняла решение снизить уровень дипломатического представительства в России, послы двух стран покинули свои посты 24 февраля. По словам МИД Латвии, это решение было принято в знак солидарности с Эстонией.

Вместе с тем, как сообщили позднее в Министерстве иностранных дел РФ, "31 марта в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер".

"Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта "persona non grata" без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства РФ в Таллине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги".

"Было сказано, что будем вынуждены осуществить и другие ответные меры на настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России", - сообщили на Смоленской площади.

В МИД РФ ранее заявили о несостоятельности аргументов, которыми руководствовались эти страны при принятии решения о понижении уровня дипотношений, и возложили на них ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних связей.