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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Министерства обороны Японии и КНР установили "горячую линию"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Япония и Китай в пятницу установили "горячую линию" между оборонными ведомствами, сообщило японское Минобороны.

Линия прямой связи была проведена весной, 31 марта завершилась настройка оборудования на японской и китайской стороне, и она начала функционировать.

"Механизм морской и воздушной связи между японским и китайским оборонными ведомствами, который включает "горячую линию", направлен на укрепление доверия между ведомствами, а также на предотвращение непредвиденных обстоятельств", - заявили в Токио.

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Между тем накануне стратегические бомбардировщики ВВС США и японские истребители провели совместные учения в воздушном пространстве над районами Японского и Восточно-Китайского моря. В учениях были задействованы два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США, 12 истребителей F-15 и 4 истребителя F-2 военно-воздушных сил самообороны Японии. Американские бомбардировщики для участия в учениях совершили межконтинентальный перелет с авиабазы в штате Луизиана.

На фоне крупнейших за последние пять лет американо-южнокорейских военных учений Ssangyong 29 марта два китайских ракетных эсминца и танкер прошли через Цусимский пролив в Японское море. Для слежения за действиями китайской военно-морской группы были привлечены японский патрульный самолет и корабли.

КНР Китай Япония
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