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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Авианосец США прибыл в южнокорейский порт Пусан

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Атомный авианосец USS Nimitz прибыл во вторник в южнокорейский порт Пусан, сообщает "Ренхап".

Авианосец USS Nimitz пришвартовался в Пусане после прошедших накануне совместных с ВМС Южной Кореи учений в международных водах к югу от острова Чеджу.

Как заявили наблюдатели, ожидается, что присутствие американского авианосца послужит предупреждением Пхеньяну, который усиливает напряженность посредством ракетных запусков и неоднократных угроз применить ядерное оружие в случае непредвиденных обстоятельств.

На встрече с прессой на борту американского авианосца в понедельник контр-адмирал Кристофер Суини подчеркнул готовность союзников противостоять северокорейским угрозам.

"Мне не угрожает Северная Корея, и я не беспокоюсь о ней", - сказал он, добавив, что у США есть "развертываемые стратегические средства, которые наготове каждый день".

В прошлом году США направляли на учения с Южной Кореей и Японией авианосец Ronald Reagan.

Накануне захода американского авианосца в южнокорейский порт, как заявили в КНДР, Пхеньян произвел запуск "тактических" баллистических ракет, снаряженных имитацией "ядерных боеголовок".

Запуск последовал за серией более ранних испытаний оружия, в том числе подводного аппарата, способного нести ядерный боезаряд.

Пхеньян Южная Корея США
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