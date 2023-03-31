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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Дефицит рабочей силы в Японии может превысить 11 млн человек к 2040 году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Японское население трудоспособного возраста в 2020-2040 годах может сократиться на 20%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет исследовательской организации Recruit Works Institute.

В 2040 году в стране будет 59,8 млн жителей трудоспособного возраста, а дефицит рабочей силы может превысить 11 млн человек, говорится в отчете. Резкое снижение первого показателя ожидается с 2027 года.

С острой нехваткой кадров могут столкнуться строительная и транспортная отрасли, а также сектор здравоохранения.

Recruit Works Institute предупреждает, что ее оценки относительно консервативны, и при существенном росте экономической активности дефицит рабочей силы может оказаться еще серьезнее.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее указал на возможность социального коллапса после падения числа новорожденных до нового минимума. Согласно данным Минздрава, с 2012 по 2022 год показатель снизился с 1 млн до 799,7 тыс.

Япония
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