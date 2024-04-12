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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Население Японии за год сократилось на рекордные 837 тысяч человек

Доля детей в возрасте до 15 лет сократилась до рекордных 11,4%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Население Японии без учета иностранцев за год до октября 2023 года сократилось на рекордные 837 тыс. человек, или на 0,69% в годовом выражении, до 121,193 млн, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

С учетом иностранцев население уменьшилось на 595 тысяч человек (0,48%), до 124,352 млн. Показатель снижается 13-й год подряд.

Число жителей страны в возрасте от 75 лет выросло на 713 тысяч, до 20,08 млн, впервые превысив 20 млн. Количество жителей в возрасте от 0 до 14 лет сократилось на 329 тысяч, примерно до 14,17 млн.

Доля пожилых также оказалась рекордной, составив 16,1%, а доля детей до 15 лет достигла 11,4% и обновила исторический минимум.

Из 47 префектур Японии прирост населения показала лишь одна - Токио, где число проживающих увеличивается второй год подряд.

Токио Япония МВД
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