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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Российские военные заявили протест из-за действий американских подразделений в Сирии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Хасеке в ходе совместного российско-турецкого патрулирования отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США, российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"В провинции Хасеке отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. В ходе совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой "международной антитеррористической коалиции" по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак. Российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест", - заявил Гуринов на брифинге в пятницу.

В ЦПВС подчеркивают, что "нарушение возглавляемой США "коалицией" правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, достигнутый благодаря усилиям Российской Федерации, и деструктивно влияет на развитие обстановки".

Россия Сирия ЦПВС США
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