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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

США в понедельник могут объявить о военной помощи Украине на $2,6 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти США в понедельник могут объявить о выделении очередного пакета военной помощи Киеву: на этот раз, на сумму в $2,6 млрд, сообщают западные СМИ со ссылкой на американских официальных лиц.

В пакет, среди прочего, войдут различные типы боеприпасов, противотанковое вооружение, РЛС воздушного наблюдения, снаряжение для форсирования водных преград, ремонтно-эвакуационные машины, ракеты для систем ПВО NASAMS.

В сообщениях отмечается, что работа над этой военной помощью в США еще не завершена, и потому в перечне передаваемого вооружения могут произойти изменения.

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