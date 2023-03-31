США в понедельник могут объявить о военной помощи Украине на $2,6 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти США в понедельник могут объявить о выделении очередного пакета военной помощи Киеву: на этот раз, на сумму в $2,6 млрд, сообщают западные СМИ со ссылкой на американских официальных лиц.

В пакет, среди прочего, войдут различные типы боеприпасов, противотанковое вооружение, РЛС воздушного наблюдения, снаряжение для форсирования водных преград, ремонтно-эвакуационные машины, ракеты для систем ПВО NASAMS.

В сообщениях отмечается, что работа над этой военной помощью в США еще не завершена, и потому в перечне передаваемого вооружения могут произойти изменения.