Лидер оппозиции Финляндии заявил о готовности сформировать новое правительство

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившей на парламентских выборах Финляндии оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо заявил о готовности сформировать новое правительство.

"Пришла большая победа. С таким результатом Консервативная партия начнет вести переговоры о формировании нового правительства", - заявил Орпо после объявления предварительных итогов голосования.

По его словам, "финны хотят, чтобы Консервативная партия привела Финляндию в порядок в ближайшие несколько лет".

На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Финляндии по предварительным данным победу одерживают коалиционные партии. После подсчета 97,6% поданных голосов лидером стала НКП во главе с бывшим главой МВД и министром финансов Орпо. За них проголосовали 20,8% избирателей, и теперь партия может претендовать на 48 депутатских мандатов из 200.

Второе место, по данным телеканала Yle, заняла также оппозиционная партия "Истинные финны" во главе с Рииккой Пурро (20,2% и 46 мандатов), а лидировавшая в начале подсчета голосов Социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин ушла на третье место (19,8% и 43 мандата).

Остальные участвовавшие в выборах 19 партий далеко позади.

Комментаторы отмечают, что трем победившим партиям хватит голосов для формирования новой коалиции.

Явка на выборы составила 71,9%, 40% избирателей проголосовали досрочно.

Нынешние выборы были рекордными по числу кандидатов - женщин. Их доля составляла 42,9% от общего числа претендентов. При этом женщины по предварительным данным, выходят и на первые позиции по числу полученных голосов.

В ходе предвыборной кампании основное внимание избирателей было сконцентрировано на внутриполитических вопросах, в частности, на необходимости уменьшения государственных расходов на фоне возросшего в последние годы госдолга, состоянии рынка труда, образовании.

Как ожидается, 12 апреля состоятся выборы спикера парламента, а затем начнутся переговоры о формировании правящей коалиции и кабинета министров.