Российский газ для Молдавии в апреле подешевел на треть до $673 за тыс. куб. м

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в апреле составит $673 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в марте закупочная стоимость российского газа для Молдавии составила $1011,73 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, в апреле она снизилась на $339, или на 33,5%.

Цена на газ для Молдавии формируется исходя из нефтяной корзины, а также зависит от одного из биржевых индексов Front Month Index.

До осени 2021 года Молдавия закупала газ исключительно у "Газпрома". Осенью 2021 года Молдавия стала в тестовом режиме закупать газ у альтернативных источников, а в 2022 году страна потратила на эти цели 300 млн евро. Закупленный газ хранился в Румынии и на Украине. С декабря 2022 года Молдавия отказалась от потребления российского газа, направляя весь полученный от "Газпрома" газ в неконтролируемый Кишиневом Приднестровский регион. Там этот газ используется для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.