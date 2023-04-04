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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Военкоматы Белоруссии начали прием военнообязанных в рамках проверки боеготовности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В рамках проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии в военкоматах страны начался прием военнообязанных, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Военная операция на Украине

"Внезапная проверка включает в себя проверку действий военнообязанных в период военного времени. В связи с чем военные комиссариаты приступили к активной работе по приему личного состава", - говорится в сообщении.

При проверке особое внимание будет уделяться состоянию техники и вооружения.

"В настоящее время подразделения, привлекаемые к проверке, уточнили задачи и приступили к их выполнению. Главной целью проверки остается определение способности подразделений Вооруженных Сил выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки", - сообщили в Минобороны.

"Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях: преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как на полигонах, участках местности, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем", - говорится в сообщении.

О начале проверки было объявлено 3 апреля.

Белоруссия Минобороны
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