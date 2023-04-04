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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Трамп сообщил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в суде во вторник ему будут предъявлены обвинения по 33 пунктам.

"Окружной прокурор Брэгг только что незаконно разгласил различные пункты и полную информацию по жалкому обвинительному заключению против меня", - написал Трамп в своем телеграм-канале, отметив, что прокурор "незаконно обнародовал 33 пункта обвинительного заключения".

По мнению бывшего главы Белого дома, Брэгг должен уйти в отставку.

"Теперь, если он действительно хочет очистить свою репутацию, он поступит благородно и, как окружной прокурор, предъявит обвинение самому себе. (...) Брэгг должен уйти в отставку немедленно", - призвал Трамп.

Он подчеркнул, что "нет никаких изменений или сюрпризов" по сравнению с теми, о которых прокурор сообщил несколько дней назад непосредственно большому жюри, и "нет никакого преступления со стороны Трампа".

США Дональд Трамп
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