Трамп сообщил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в суде во вторник ему будут предъявлены обвинения по 33 пунктам.

"Окружной прокурор Брэгг только что незаконно разгласил различные пункты и полную информацию по жалкому обвинительному заключению против меня", - написал Трамп в своем телеграм-канале, отметив, что прокурор "незаконно обнародовал 33 пункта обвинительного заключения".

По мнению бывшего главы Белого дома, Брэгг должен уйти в отставку.

"Теперь, если он действительно хочет очистить свою репутацию, он поступит благородно и, как окружной прокурор, предъявит обвинение самому себе. (...) Брэгг должен уйти в отставку немедленно", - призвал Трамп.

Он подчеркнул, что "нет никаких изменений или сюрпризов" по сравнению с теми, о которых прокурор сообщил несколько дней назад непосредственно большому жюри, и "нет никакого преступления со стороны Трампа".