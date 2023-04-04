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Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах

Правительству Австралии запретят использовать TikTok на служебных устройствах
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Приложение TikTok будет запрещено использовать на всех правительственных устройствах Австралии, сообщают местные СМИ.

"После получения рекомендаций от разведывательных органов и служб безопасности, сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в рамках политики защиты безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", - говорится в заявлении австралийского генпрокурора Марка Дрейфуса.

Он отметил, что запрет TikTok будет претворен в жизнь "как можно скорее", добавив, что возможны единичные исключения при наличии определенных оснований.

Таким образом Австралия последует примеру таких стран, как США, Канада, Великобритания и Новая Зеландия, также запретивших использование китайского приложения на правительственных телефонах. По мнению властей этих стран, правительство КНР может использовать приложение для сбора данных пользователей.

Тем временем генеральный менеджер TikTok Australia и New Zealand Ли Хантер заявил, что он "крайне разочарован" этим решением, которое "продиктовано политикой, а не фактами".

"Мы также разочарованы тем, что TikTok и миллионы австралийцев, которые им пользуются, узнали об этом решении из средств массовой информации, несмотря на наши неоднократные предложения конструктивно взаимодействовать с правительством", - говорится в заявлении Хантера.

"Миллионы наших австралийских пользователей заслуживают правительства, которое принимает решения, основанные на фактах, и которое справедливо относится ко всем предприятиям, независимо от страны происхождения", - подчеркнул он.

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