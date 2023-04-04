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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Столтенберг не увидел тупика в вопросе о вступлении Швеции в НАТО

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что не видит застоя в процессе принятия Швеции в Североатлантический альянс.

"Нет никакого тупика. Он был, но мы смогли из него выйти... Мы постоянно проводим консультации. Недавно я поговорил с президентом Турции Эрдоганом, мы продолжаем работу на разных уровнях с целью достижения прогресса по принятию Швеции в альянс", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что стороны возобновили переговоры по вопросу о вступлении Швеции в НАТО.

"Швеция станет членом НАТО. Мы усердно работаем над тем, чтобы это произошло как можно скорее", - добавил генсек альянса.

Ранее во вторник президент США Джо Байден в поздравлении по случаю вступления Финляндии в НАТО заявил, что рассчитывает на скорейшее присоединение к альянсу Швеции.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия.

В феврале перед зданием мэрии Стокгольма головой вниз была повешена кукла, изображавшая президента Турции, а перед посольством этой страны сожгли Коран. После этих инцидентов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции бессмысленно ожидать от Анкары продвижения ее заявки на членство в НАТО. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

НАТО Швеция Турция Йенс Столтенберг
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