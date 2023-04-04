Белый дом назвал ситуацию вокруг Трампа неприоритетной для себя

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что американская администрация не следит за предъявлением обвинений экс-президенту Дональду Трампу.

"Ситуация вокруг Трампа не находится сегодня в фокусе нашего внимания, нашим приоритетом является американский народ", - сказала она на брифинге.

При этом она отметила, что власти готовы к возможным беспорядкам, подчеркнув, что в Белом доме осуждают любую форму насилия.

Ранее во вторник Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке, где ему предъявят более 30 обвинений.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.