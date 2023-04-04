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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Британия заблокировала трансляцию неформальной встречи СБ ООН по теме детей с Украины

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Постпредство Великобритании не дало организовать на сайте ООН трансляцию неформального заседания Совбеза по детям с Украины, которое планирует провести Россия, сообщил зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский.

"Постпредство Великобритании при Организации заблокировало веб-трансляцию ООН нашей неформальной встречи Совета Безопасности на тему "Дети и вооруженные конфликты: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта", которое состоится завтра. Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему", - написал Полянский в соцсети.

По его словам, российские дипломаты "найдут способ организовать онлайн-трансляцию встречи через другие платформы".

"Кроме того, в качестве зеркального шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч, ссылаясь на "положение о цензуре в Великобритании"", - подчеркнул Полянский.

Дмитрий Полянский ООН
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