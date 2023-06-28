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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

В Кремле отвергли обвинения в адрес РФ в нарушении прав детей в ходе СВО на Украине

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли обвинения спецкомиссии ООН в жестоком обращении российской армии в отношении детей в связи с событиями на Украине.

На просьбу журналистов прокомментировать выводы доклада спецпредставителя генсека ООН, в котором Россия названа нарушителем прав детей, но при этом отмечается, что армия приняла меры для улучшения защиты детей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы решительно отвергаем такие формулировки".

"Наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели Вооруженные силы Украины", - добавил Песков.

Дмитрий Песков ООН Украина
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