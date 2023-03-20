У руководства ЕС нет данных о поставках китайского оружия России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В руководстве Евросоюза не располагают какими-либо данными о поставках вооружений для России со стороны Китая, заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Могу сказать лишь одно: у меня нет никаких свидетельств относительно того, что Китай поставляет оружие России. Так же, как и нет свидетельств того, что он намерен делать это, - сказал он. - Я не знаю, что произойдет завтра, но по данным на сегодня нет никаких свидетельств о поставках вооружений со стороны Китая".

В феврале директор ЦРУ Уильям Бернс заявил журналистам: "Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники". Источники CNN и The Wall Street Journal сообщали, что Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Президент США Джо Байден сказал, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией и пока не видят признаков таких поставок.

Пекин называл такие утверждения домыслами. В Кремле отказываются комментировать то, что уже опровергла китайская сторона.