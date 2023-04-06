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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Четыре сотрудника посольства Ирана в Баку признаны персонами нон-грата

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата, им предписано в течение 48 часов покинуть страну, сообщает МИД Азербайджана в четверг.

Во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави, ему выражено сильное недовольство провокационной деятельностью Тегерана в отношении Азербайджана.

"До сведения посла было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана были объявлены азербайджанским правительством "персона нон-грата" из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отношения между Азербайджаном и Ираном стали ухудшаться с 2022 года. В частности, МИД Азербайджана заявил, что власти Ирана целенаправленно предпринимают шаги и действия, которые приведут к кризису в двусторонних отношениях.

В январе 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое Баку классифицировал как теракт и обвинил в этом спецслужбы Ирана. После данного инцидента власти Азербайджана эвакуировали всех сотрудников посольства в Тегеране, в настоящее время в Иране работает лишь Генконсульство Азербайджана в Тебризе.

В начале 2023 года иранские власти организовали крупномасштабные военные учения на границе с Азербайджаном, которое в Баку расценили как недружественный шаг, направленный на обострение двусторонних отношениях. Помимо этого, Баку обвиняет Тегеран в тесных контактах с Ереваном, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На прошлой неделе посол Ирана в Баку также был вызван в МИД Азербайджана, ему был выражен протест в связи с антиазербайджанской кампанией в иранских СМИ.

Кроме этого, власти Азербайджана обвинили спецслужбы Ирана в организации вооруженного покушения в конце марта текущего года на депутата парламента Фазиля Мустафу возле его дома в пригороде Баку.

С начала 2023 года правоохранительные органы Азербайджана провели серию операций по задержанию и аресту лиц, вовлеченных в иранскую шпионскую сеть и ведущих антиазербайджанскую деятельность.

Азербайджан Баку Иран
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