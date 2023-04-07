Очереди фур на въезд в ЕС с территории Белоруссии к выходным выросла на 20%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Очереди грузовых автомобилей на въезд в страны Евросоюза с территории Белоруссии к выходным увеличились на 20%, сообщил в пятницу Госпогранкомитет республики.

"К выходным очереди фур на въезд в ЕС увеличились на 20%. Более 1 тыс. грузовиков ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). С понедельника сопредельная сторона ежесуточно оформляла около 50% фур от нормы. Через литовские пункты пропуска в течение недели проезжало в среднем 45% большегрузов, через латвийский - Патерниеки (Григоровщина) - 56%", - говорится в сообщении.

Согласно информации белорусского пограничного ведомства, днем в пятницу более 1,55 тыс. фур ожидает выезда в Литву (в конце минувшей недели это число находилось в пределах 1,3 тыс.), еще более 1 тыс. - в Польшу (на минувшей неделе не превышало 800), более 190 - в Латвию (до начала апреля очереди на этом участке границы не фиксировались).

Что касается легкового транспорта, наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). "В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 26% авто", - отметили в Госпогранкомитете Белоруссии. По данным ведомства, в очереди там ожидает более 140 легковых автомобилей.

В ведомстве отметили, что "традиционно в период предпраздничных дней (католическая и православная Пасха) очереди транспорта в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза увеличиваются". Там прогнозируют, что очереди могут еще больше вырасти, "принимая во внимание нынешнюю обстановку на границе с ЕС и замедленное оформление транспорта сопредельными контрольными службами".

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. После закрытия этого КПП функционируют два - для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь). При этом с 21 февраля польские власти ограничили движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).

Вслед за Польшей Литва с середины февраля в одностороннем порядке и без указания причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

С того времени ГПК периодически сообщает об увеличении очередей транспорта на границе Белоруссии со странами ЕС.

Госпогранкомитет Белоруссии возлагает на литовскую и польскую стороны вину в очередях на границе.