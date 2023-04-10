Пхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея четыре дня не может связаться с КНДР по межкорейскому каналу связи и военной горячей линии, сообщает информагентство "Ренхап" в понедельник.

По данным министерства по делам объединения двух Корей, Север не ответил на телефонный звонок в 9 утра (3:00 по мск) в понедельник. Отмечается, что звонки Юга остаются без ответа с утра пятницы.

В свою очередь, министерство обороны Южной Кореи заявило, что четыре дня нет связи с Пхеньяном и по горячей военной линии.

Агентство напоминает, что две Кореи проводят телефонные переговоры два раза в день - в 9:00 (3:00 по мск) и в 17:00 (11:00 по мск).

Точная причина, почему Север отказывается отвечать на звонки, неизвестна. Однако предполагается, что Пхеньян намеренно оставляет звонки Сеула без ответа, тем самым выражая протест против совместных военных учений Южной Кореи и США.

В июле 2021 года КНДР восстановили прямые линии связи, работа которых была прекращена в 2020 году после решения Пхеньяна прекратить контакты с Сеулом.

В июне 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Затем был взорван офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Северокорейские власти подтвердили, что здание было разрушено по их решению.