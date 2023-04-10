В Иране заявили о попытках США скрыть ослабление своего глобального влияния

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - США слабеют на международной арене, но стараются скрыть это явление, проводя активную переброску военных сил, сообщает в понедельник "Пресс-ТВ" со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани.

"Периодические сообщения о том, что США направляют подлодку, перемещают военные корабли или отправляют бомбардировщики в Западную Азию (...), когда нет необходимости в вооруженных силах извне, являются частью попыток США скрыть упадок своей глобальной власти ", - приводит телеканал слова Канаани.

"За счет частого подстрекательства к войне и усилий по разжиганию нестабильности и разногласий в Западной Азии американский режим идет против воли народов региона", - добавил представитель иранского МИД.

В минувшую субботу сообщалось, что ВМС США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет "Томагавк". Представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США Тимоти Хоукинс пояснил, что подлодка уже прошла через Суэцкий канал. По словам Хоукинса, передислокация подлодки "поможет обеспечивать региональную безопасность и стабильность на море".

Associated Press тогда отмечало, что командование ВМС США обычно публично не рассказывает о подобных перемещениях подлодок. Агентство предположило, что в данном случае Вашингтон стремится напомнить Ирану о своих военных возможностях.

Одна из задач Пятого флота - патрулирование стратегически важного Ормузского пролива.

Bloomberg в свою очередь поясняет, что при этом Хоукинс не уточнил, направлялась ли подлодка в Персидский залив.

Агентство пишет, что переброска подлодки происходила на фоне встречи в Тегеране иранской и саудовской делегаций, в ходе которой стороны обсуждали открытие посольств друг у друга. В это же время, согласно данным Центрального командования ВМС США, подлодка в пятницу начала двигаться по Суэцкому каналу из Средиземного моря.