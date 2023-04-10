Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Иране заявили о попытках США скрыть ослабление своего глобального влияния

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - США слабеют на международной арене, но стараются скрыть это явление, проводя активную переброску военных сил, сообщает в понедельник "Пресс-ТВ" со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани.

"Периодические сообщения о том, что США направляют подлодку, перемещают военные корабли или отправляют бомбардировщики в Западную Азию (...), когда нет необходимости в вооруженных силах извне, являются частью попыток США скрыть упадок своей глобальной власти ", - приводит телеканал слова Канаани.

"За счет частого подстрекательства к войне и усилий по разжиганию нестабильности и разногласий в Западной Азии американский режим идет против воли народов региона", - добавил представитель иранского МИД.

В минувшую субботу сообщалось, что ВМС США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет "Томагавк". Представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США Тимоти Хоукинс пояснил, что подлодка уже прошла через Суэцкий канал. По словам Хоукинса, передислокация подлодки "поможет обеспечивать региональную безопасность и стабильность на море".

Associated Press тогда отмечало, что командование ВМС США обычно публично не рассказывает о подобных перемещениях подлодок. Агентство предположило, что в данном случае Вашингтон стремится напомнить Ирану о своих военных возможностях.

Одна из задач Пятого флота - патрулирование стратегически важного Ормузского пролива.

Bloomberg в свою очередь поясняет, что при этом Хоукинс не уточнил, направлялась ли подлодка в Персидский залив.

Агентство пишет, что переброска подлодки происходила на фоне встречи в Тегеране иранской и саудовской делегаций, в ходе которой стороны обсуждали открытие посольств друг у друга. В это же время, согласно данным Центрального командования ВМС США, подлодка в пятницу начала двигаться по Суэцкому каналу из Средиземного моря.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греция приобретет у Израиля противотанковые ракеты Spike на $400 млн

Греция приобретет у Израиля противотанковые ракеты Spike на $400 млн

Лукашенко встретился с Шойгу в Минске

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 апреля

Попавшие в соцсети документы Пентагона указывают на шпионаж США за союзниками

Пхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи

Пхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи

Макрон призвал к "стратегической автономии" Европы

Что произошло за день: воскресенье, 9 апреля

До десяти человек могут находиться под обломками обрушившегося дома в Марселе

До десяти человек могут находиться под обломками обрушившегося дома в Марселе

Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства

Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства

Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе

Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });