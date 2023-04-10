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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В парламенте Грузии оппозиция инициировала расследование коррупции судей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты от оппозиции попросили президента Грузии Саломе Зурабишвили назначить на 11 апреля внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса о создании временной парламентской следственной комиссии в связи с введенными США санкциями против четырех грузинских судей, обвиненных в коррупции.

Зурабишвили пока не ответила на обращение 46 оппозиционных депутатов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник встретился с членами Совета юстиции и выразил поддержку всем судьям.

"Как глава правительства и представитель правящей партии, я полностью поддерживаю всех судей. Во время нашего правления суд стал независимым, свободным от какого-либо вмешательства, как внутреннего, так и со стороны других стран. Конечно, любое вмешательство или какое-либо влияние на судей недопустимо", - сказал Гарибашвили.

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал введение санкций против судей необоснованным.

"Совершенно безосновательно, без всяких доказательств четверо наших судей были обвинены в коррупции. Если этими судьями был нарушен закон, почему это скрывают не только от грузинских властей, но и от грузинского народа", - сказал он и высказал мнение, что за этим решением "стоит политический интерес по вмешательству в независимый грузинский суд".

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против четырех высокопоставленных грузинских судей - Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Санкции введены за коррупцию и злоупотребление должностным положением.

Ираклий Гарибашвили Саломе Зурабишвили США Грузия
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