Здание Минэнерго Казахстана пикетируют десятки уволенных рабочих из Жанаозена

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Около 80 уволенных рабочих нефтесервисной компании из Жанаозена (на западе Казахстана) собрались у здания Минэнерго Казахстана в Астане, сообщает интернет-журнал "Власть".

Они требуют решения проблемы безработицы и намерены у министерства заночевать и оставаться у здания до полного решения вопроса. По словам собравшихся, они потеряли работу с 1 апреля.

"Раз в два года разыгрывают тендер и в этом году наша компания проиграла. Мы тоже хотим жить, как нефтяники, иметь стабильное рабочее место и получать стабильную зарплату", - сказал изданию рабочий Жанибек Габиев.

Полиция в акцию пока не вмешивается, наблюдая за происходящим со стороны.

К протестующим приехал прокурор Есильского района Астаны, а также председатель комитета труда и соцзащиты Толеген Оспанкулов.

В нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) сообщили, что собравшиеся - это бывшие работники компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для дочерней компании КМГ - АО "ОзенМунайГаз".

"1 апреля текущего года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера", - проинформировали в нацкомпании.

В КМГ также отметили, что была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были.

"Большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания "КазМунайГаза" в прошлом году, но тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой мангистауской компании - "Кезби". К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз". Однако это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди", - заявили в КМГ.

В компании считают, что требования прибывших в столицу "не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур".

В КМГ сформирована специальная контактная группа для переговоров с прибывшими в столицу, проинформировали в компании.