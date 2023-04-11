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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В казахстанском Жанаозене тысячи людей требуют освободить задержанных в Астане нефтяников

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На центральной площади в городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) собралось уже почти 2 тысячи человек, которые требуют освобождения задержанных в Астане нефтяников, сообщает интернет-журнал "Власть".

"Активист из Жанаозена Муратбай Жумагалиев сообщил, что к этому моменту на центральной площади города собралось до 2 тысяч человек. Они требуют освобождения задержанных в Астане рабочих", - говорится в сообщении.

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В понедельник около 150 уволенных рабочих нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" - компанию "ОзенМунайГаз". Они пояснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь и весь день они провели на улице.

Вечером во вторник полиция задержали более сотни протестующих. По данным департамента полиции, задержанным грозит арест до 15 суток либо штраф за несанкционированный митинг.

Казахстан Жанаозен Астана
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