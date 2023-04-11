В казахстанском Жанаозене тысячи людей требуют освободить задержанных в Астане нефтяников

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На центральной площади в городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) собралось уже почти 2 тысячи человек, которые требуют освобождения задержанных в Астане нефтяников, сообщает интернет-журнал "Власть".

"Активист из Жанаозена Муратбай Жумагалиев сообщил, что к этому моменту на центральной площади города собралось до 2 тысяч человек. Они требуют освобождения задержанных в Астане рабочих", - говорится в сообщении.

В понедельник около 150 уволенных рабочих нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" - компанию "ОзенМунайГаз". Они пояснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь и весь день они провели на улице.

Вечером во вторник полиция задержали более сотни протестующих. По данным департамента полиции, задержанным грозит арест до 15 суток либо штраф за несанкционированный митинг.