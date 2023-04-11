Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Шведский пенсионный фонд Alecta уволил гендиректора после потери $2 млрд на инвестициях

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший шведский пенсионный фонд Alecta, понесший крупные убытки в результате неудачных инвестиций, уволил гендиректора Магнуса Биллинга.

И.о. гендиректора назначена заместитель Биллинга Катарина Торслунд. ПФ принял решение о смене руководителя по итогам обсуждения дальнейшей стратегии и способов восстановления репутации, отмечает MarketWatch со ссылкой на заявление совета директоров.

Ранее Биллинг заверял, что финансовое положение фонда – устойчивое.

Клиенты пенсионного фонда потеряли почти $2 млрд в связи с банковским кризисом в США, сообщало Bloomberg. Alecta был одним из крупнейших акционеров First Republic Bank, Signature Bank и SVB Financial Group, материнской компании Silicon Valley Bank. Последние два банка рухнули, первый испытывает серьезные трудности.

"Случившееся фактически не повлияло ни на клиентов, ни на финансовое положение Alecta", - подчеркнул Биллинг в последнем годовом отчете пенсионного фонда и указал, что размер убытков составил менее 2% активов под управлением.

В фонде заявляли, что не рассчитывают вернуть вложенные в SVB и Signature средства, а долю в First Republic продали с убытком.

Швеция Alecta
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее

Стрельбу в банке Луисвилла устроил 25-летний бывший сотрудник

Стрельбу в банке Луисвилла устроил 25-летний бывший сотрудник

Что случилось этой ночью: вторник, 11 апреля

США запланировали снизить напряженность в отношениях с Китаем

США запланировали снизить напряженность в отношениях с Китаем
Пандемия коронавируса

Байден отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Байден отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });