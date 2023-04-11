Шведский пенсионный фонд Alecta уволил гендиректора после потери $2 млрд на инвестициях

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший шведский пенсионный фонд Alecta, понесший крупные убытки в результате неудачных инвестиций, уволил гендиректора Магнуса Биллинга.

И.о. гендиректора назначена заместитель Биллинга Катарина Торслунд. ПФ принял решение о смене руководителя по итогам обсуждения дальнейшей стратегии и способов восстановления репутации, отмечает MarketWatch со ссылкой на заявление совета директоров.

Ранее Биллинг заверял, что финансовое положение фонда – устойчивое.

Клиенты пенсионного фонда потеряли почти $2 млрд в связи с банковским кризисом в США, сообщало Bloomberg. Alecta был одним из крупнейших акционеров First Republic Bank, Signature Bank и SVB Financial Group, материнской компании Silicon Valley Bank. Последние два банка рухнули, первый испытывает серьезные трудности.

"Случившееся фактически не повлияло ни на клиентов, ни на финансовое положение Alecta", - подчеркнул Биллинг в последнем годовом отчете пенсионного фонда и указал, что размер убытков составил менее 2% активов под управлением.

В фонде заявляли, что не рассчитывают вернуть вложенные в SVB и Signature средства, а долю в First Republic продали с убытком.