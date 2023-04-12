Токаев удивился большому количеству "академиков" в Казахстане

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым провести кардинальные изменения в Национальной академии наук.

"Скажу прямо и откровенно: у нас стало очень много академиков, причем некоторые из которых не имеют никакого отношения к науке. Вроде человек - академик, а его вклад в развитие науки абсолютно никому не известен. Серьезные сомнения вызывают как научные познания таких академиков, так и их достижения", - сказал Токаев в среду на первом заседании Нацсовета по науке и технологиям.

По мнению президента, это подрывает авторитет академии. "Поэтому новому руководству академии стоит обратить самое пристальное внимание на эту актуальную проблему", - подчеркнул Токаев.

Он подчеркнул, что авторитет и статус Национальной академии наук должны быть безупречными, и заявил, что "в работе Национальной академии наук должны произойти кардинальные изменения"

Кроме того, Токаев предупредил ученое сообщество, что не стоит воспринимать государственное финансирование науки как бесплатную кормушку. "Отдельно хочу сказать, что государственное финансирование науки не должно рассматриваться учеными, а скорее всего псевдоучеными, в качестве бесплатной кормушки. Для вас не секрет, что под финансовые гранты зачастую подгоняются соответствующие проекты, не имеющие актуального научного значения", - сказал Токаев.