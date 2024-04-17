В Казахстане закон о реформе Национальной академии наук прошел II чтение

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана принял во втором, окончательном чтении закон "О науке и технологической политике" о реформе управлении наукой в стране.

Закон предусматривается механизмы развития национальной научной системы республики, определяется субъекты научной деятельности, их права, закрепляет правовой статус Национальной академии наук, деятельность Фонда науки и механизмы финансирования научной деятельности.

Документом предлагается переформатировать Национальную академию наук в высшую научную организацию. При этом только она будет иметь такой статус среди всех научных организаций страны.

Для стимулирования научной деятельности сотрудников, имеющих ученую степень, депутатами внесены поправки, регламентирующие вопросы установления им ежемесячных доплат, а также условий предоставления ведущим ученым, работающим в организациях высшего и послевузовского образования, научных организациях творческого отпуска.

Урегулирован порядок присвоения статуса исследовательского университета и утверждения программы его развития. Уточняется порядок проведения госконтроля в отношении органов управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, районов.

Также депутаты приняли во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс по вопросам науки.

Поправки инициированы парламентариями для исполнения поручения главы государства в части предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в научно-технической сфере.

Законом предлагаются меры стимулирования предпринимателей по внедрению в промышленную эксплуатацию научных достижений, в том числе путем уменьшения налогооблагаемого дохода по расходам, связанным с опытно-конструкторскими работами, а также предоставление налоговых преференций при создании научных центров при исследовательских университетах.