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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Президент Казахстана призвал не спешить с переводом алфавита с кириллицы на латиницу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снова призвал не торопиться с переводом казахского алфавита с кириллицы на латиницу, он предлагает ученым тщательно изучить передовой мировой опыт.

"Еще один очень актуальный вопрос, волнующий все общество, - перевод казахского языка на латинскую графику. Я не раз подчеркивал, что мы, в первую очередь, должны воспользоваться этой возможностью для реформы казахского языка. Проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу. Мы и так допустили много грубых ошибок, стремясь как можно скорее решить эту задачу", - сказал Токаев в среду на первом заседании Нацсовета по науке и технологиям.

По его словам, эту работу следует продолжить под руководством академии наук.

"Важно все тщательно взвесить, здесь нельзя допускать спешки. Мы не имеем права повторять ошибки", - подчеркнул глава государства.

Он предложил казахстанским ученым "тщательно изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение".

В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Осенью 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил устранить имеющиеся недостатки в представленном тогда варианте алфавита, усовершенствовать его, заявив, что осуществлять переход на латиницу надо "без спешки, на основе широкого обсуждения данного вопроса с учеными".

В январе 2021 года был представлен усовершенствованный вариант алфавита и пересмотрены сроки поэтапного перехода на латинскую графику - в период с 2023 года по 2031 год.

Однако Токаев в июне 2022 года призвал общественность страны не спешить с искусственным переводом казахского языка с кириллицы на латиницу, просто меняя соответствующие буквы.

"Это очень сложный лингвистический вопрос. Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику. Однако неудачно. Поэтому необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение", - сказал тогда Токаев.

Тогда же он поручил академии наук разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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