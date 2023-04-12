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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Канадская Brookfield купит арендодателя грузовых контейнеров Triton за $4,7 млрд

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канадская Brookfield Infrastructure Partners (BIP) покупает Triton International Ltd., крупнейшего в мире арендодателя грузовых контейнеров, за $4,7 млрд.

BIP заплатит $85 за акцию Triton, что предусматривает премию в 35% к стоимости бумаг компании на закрытие рынка 11 апреля, говорится в пресс-релизе Triton. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями BIP.

Сумма сделки с учетом долга Triton составит $13,3 млрд, отмечается в пресс-релизе.

"Triton – это привлекательный бизнес с крупным количеством контрактов, стабильными денежными потоками и высокой рентабельностью", - отмечает главный исполнительный директор BIP Сэм Поллок.

Triton зарегистрирована на Бермудах, а ее акции торгуются в Нью-Йорке. Их стоимость подскочила на 32% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года бумаги компании подешевели на 8%.

Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале.

Вслед за этим акции Triton будут выведены с NYSE.

Triton является мировым лидером в сфере аренды контейнеров для морских перевозок. Компания владеет более 7 млн контейнеров и обслуживает практически все основные линии судоходства в мире.

Brookfield Triton Канада
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